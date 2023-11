Lettera di ricercatori interni a Open AI causa dell'allontanamento di Sam Altman

Dietro ai quattro giorni di «esilio» del Sam Altman da Open AI non ci sarebbe solo una prolungata incomprensione tra il fondatore e Ceo della società e il suo consiglio di amministrazione. Pare che la decisione di allontanarlo sia stata presa anche a causa di una lettera firmata da diversi ricercatori interni all'azienda. Lo rivela Reuters, che è stata informata dell'accaduto da due dipendenti.

In questa lettera di fa riferimento a una nuova intelligenza artificiale - il nome in codice è Q* (si pronuncia Q-Star) - che la società sarebbe pronta a commercializzare pur non essendo ancora pienamente consapevole delle possibili conseguenze. I ricercatori di Open AI che l'hanno firmata si dicono preoccupati dei possibili rischi per la società, anzi, per le possibili «minacce all'umanità» come scrive Reuters, di questa nuova tecnologia. Secondo le fonti dell'agenzia americana, la lettera sarebbe arrivata al consiglio di amministrazione appena prima della decisione di estromettere Altman. E sarebbe dunque la causa principale del suo (temporaneo) lincenziament





