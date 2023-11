Sam Altman rimosso dal suo incarico di CEO di OpenAI

Di Sam Altman dal suo incarico di CEO della società OpenAI ha colto di sorpresa non solo buona parte degli analisti e osservatori, ma anche le stesse persone che lavorano all’interno della startup e nelle sue principali società partner come Microsoft.

Da cofondatore dell’azienda e suo CEO, Altman era il personaggio più in vista nell’ormai affollato settore delle aziende che si occupano di intelligenza artificiale (AI), soprattutto grazie ai successi raccolti nell’ultimo anno da ChatGPT, il sistema sviluppato da OpenAI. Un allontanamento così repentino era difficile da prevedere e ha portato una certa confusione nell’azienda, sulla quale ci sono interessi economici enormi, al punto da far sorgere qualche ripensamento all’interno del consiglio di amministrazione che ha preso la decisione. Altman ha scoperto venerdì di essere stato rimosso dal proprio incarico poco dopo essere stato invitato a una riunione in videoconferenza con il consiglio di amministrazione





