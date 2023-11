Licenziato l'amministratore delegato di OpenAI

Ha fondato OpenAI nel 2015 insieme all’imprenditore e capo di Tesla Elon Musk. È il padre dell’intelligenza artificiale generativa, con la creazione del chatbot ChatGPT nel 2022, che ha presentato come un’intelligenza artificiale “diversa da tutte le altre e con potenzialità enormi e grandi rischi”. Per tale ragione è stato soprannominato “l’Oppenheimer dei giorni nostri”.

Solo una settimana fa è stato il padrone di casa di DevDay, la conferenza degli sviluppatori della società, dove ha parlato della crescita esponenziale della sua azienda. Poi l’annuncio improvviso del licenziamento, arrivato ieri sera. Il 38 enne Sam Altman non è più l’amministratore delegato di OpenAI, perché, ha spiegato il consiglio di amministrazione - formato da tre imprenditori e un accademico come consiglieri indipendenti e da tre manager della società - in un comunicato stringatissimo “non è stato sempre sincero nelle sue comunicazioni”. “Il consiglio non ha più fiducia nella sua capacità di poter continuare a guidare OpenAI” si legge nel comunicat





