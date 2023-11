Il ritorno di Sam Altman come ceo di OpenAI

La partita Altman si chiude con una vittoria schiacciante per il co-fondatore che nelle ultime 72 deve essersi sentito indispensabile per le sorti dell'azienda che ha contribuito a fondare. Dopo un valzer di licenziamenti, nomine e assunzioni, che ha coinvolto anche Microsoft, OpenAI, infatti, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per il ritorno di Sam Altman come ceo con un nuovo consiglio di amministrazione.

Dopo la decisione del cda di licenziare Altman, centinaia di dipendenti di OpenAI, società madre di ChatGpt, avevano firmato una lettera in cui minacciavano di lasciare l'azienda tecnologica a meno che tutti gli attuali membri del consiglio di amministrazione non si fossero dimessi. "Abbiamo raggiunto un accordo di principio per il ritorno di Sam in OpenAI come ceo", affiancato da un nuovo consiglio di amministrazione composto da Bret Taylor come presidente, Larry Summers e Adam D'Angelo. Allo stesso tempo Altman ha dichiarato di avere l'appoggio del patron di Microsoft per tornare in OpenA





