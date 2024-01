Lautaro Martinez: il capitano che fa meglio dell'attaccante

Fa il capitano meglio di come fa l’attaccante. La frase è un’iperbole, ma neppure troppo. E non è nostra, ma arriva da Appiano Gentile, da chi vive quotidianamente vicino a Lautaro Martinez, da chi ha imparato a conoscerne i pensieri ancor prima che le azioni. Non è scontato che un grande giocatore sia anche un grande leader. Non è neppure scontato che dietro una maturazione come uomo, di pari passo trovi spazio la crescita della personalità. Ecco: per Lautaro è andata proprio così.

E Riad è solo l’ultima dimostrazione del peso specifico dell’argentino dentro l’Inter. Per i gol? Sì, certo, sono 123, 9° posto nella classifica dei bomber nerazzurri di sempre, alla pari di un certo Bobo Vieri. Ma è quel che è accaduto prima e dopo che è giusto mettere in evidenza. Con le parole ai compagni prima di scendere in campo, la motivazione verso la vittoria. E dopo, perché in mezzo ai festeggiamenti ha subito spinto la testa di tutti al campionato e allo scudett





Gazzetta_it » / 🏆 20. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Kiricocho: l'amuleto di Lautaro MartinezLautaro Martinez utilizza l'amuleto Kiricocho durante la partita fra Inter e Verona a San Siro

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Calha e Lautaro show, l'Inter travolge il Monza e allunga sulla JuveI nerazzurri rifilano una spietata 'manita' ai biancorossi di Palladino, mai in partita: tre penalty assegnati, in gol anche Thuram e Pessina

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Le perle dell'Inter di Inzaghi: gol e trame di passaggi da applausiIl gol del 2-0 di Lautaro contro il Monza e la traversa di ieri sera di Barella nella semifinale di Supercoppa Italiana sono solo le ultime due perle di una serie di azioni da applausi dell'Inter di Inzaghi. Da quando nel 2021-22 ha ereditato la panchina nerazzurra da Antonio Conte, l'ex allenatore della Lazio ha puntato sul gioco per arrivare alla vittoria. Ha sfiorato uno scudetto e una Champions, ma ha alzato al cielo due volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana. Quest'anno spera di infoltire la sua bacheca sempre con lo stesso dogma: vincere giocando bene. Poi non sempre ci riesce, ma le trame di passaggi che iniziano dal portiere e coinvolgono tutti i reparti prima di arrivare alla conclusione sono sempre più frequenti. Soprattutto adesso che nell'undici titolare c'è un nucleo storico che ha memorizzato i movimenti e quello che Simone chiede

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Napoli-Inter, le pagelle: Gollini attento, Mkhitaryan infinitoLe valutazioni dei protagonisti della finale della Supercoppa italiana, vinta dagli uomini di Inzaghi

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Arrivo di Tajon Buchanon: nuove energie per la corsia destra dell'InterL'arrivo di Tajon Buchanon porta nuove energie alla corsia destra dell'Inter e apre nuovi scenari per il futuro. Il giocatore canadese ha il potenziale per un ruolo di primo piano e rappresenta il primo passo verso la rigenerazione della squadra.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Juve, è un mercato all'assalto: ecco cosa cambia per arrivare davanti all'InterCon l'ipotesi Arabia per Kostic, oltre all'arrivo di Djalò, Allegri confida nella definitiva esplosione di Yildiz e potrebbe ritrovare il pupillo Bernardeschi

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »