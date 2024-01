Reddito di Cittadinanza: le prime erogazioni a partire dal 26 gennaio

Dal 18 dicembre scorso è possibile richiedere il Reddito di Cittadinanza in Italia. Le prime erogazioni saranno effettuate a partire dal 26 gennaio. Il Reddito di Cittadinanza è un sostegno economico destinato alle famiglie in condizioni di svantaggio, con almeno una persona minorenne, con più di 60 anni, con disabilità o seguita dai servizi socio sanitari. Per poter accedere al beneficio, è necessario avere un ISEE in corso di validità di valore non superiore a 9.

360 euro o un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui





Una donna italiana rischia l'espulsione dal Regno Unito nonostante la carta di residenza permanenteUna donna italiana che vive nel Regno Unito da 14 anni potrebbe essere espulsa dal Paese nonostante abbia ottenuto la carta di residenza permanente dopo la Brexit. Le autorità hanno cambiato le regole senza informare i cittadini dell'UE, imponendo loro di presentare una nuova domanda. La donna ha scoperto che la sua carta non era più valida quando è stata respinta la richiesta di rinnovo della tessera europea di assicurazione malattia per sua figlia.

Confindustria-Srm: nel 2024 il Pil del Sud a +0,6%, spinta dal PnrrL’Indice sintetico dell’economia meridionale per il 2023 cresce per il terzo anno consecutivo: le imprese tengono, più investimenti

Dal Sudan al Myanmar, le crisi da monitorare nel 2024Ucraina, Occidente si ricompatta dopo incidente in Polonia

Dal taglio al cuneo agli sgravi alle lavoratrici con figli: così cambia il lavoroNovità in arrivo anche su premi di produttività, fringe benefit, congedi, apprendistato, rinnovo contratti pubblici.

Proteggere la pelle dal freddo: le 'cold cream' effetto barrieraAlleate fondamentali, con l'abbassamento delle temperature, in città e in montagna. Ecco come sono formulate e come agiscono

Ferragni e i soldi degli infermieri: il curioso caso dei bond emessi dal socio dell’influencerLe obbligazioni da 15 milioni di euro provengono dalla società di Paolo Barletta, che detiene il 40% di Fenice, l’azienda titolare dei marchi dell’imprenditrice digitale

