La classifica degli uomini più ricchi del mondo secondo Forbes

La rivista Forbes ha pubblicato la sua classifica annuale degli uomini più ricchi del mondo. Poche sorprese, onestamente. In vetta si conferma il francese Bernard Arnault, seguito da Jeff Bezos e Elon Musk. Il governo italiano cerca di giustificarsi dopo i dati Istat che mostrano un aumento della povertà, soprattutto tra gli stranieri. Si tace invece sui lavoratori indigenti, che sono aumentati di 26 rispetto al record precedente stabilito nel 2021.

Da segnalare l'ingresso nella classifica dell'artista americano Jay-Z. Gli Stati Uniti sono ancora una volta il paese con il maggior numero di cittadini miliardari (813) per un valore complessivo di 5.700 miliardi di dollari. La più giovane in classifica è l'ereditiera brasiliana Maria Victoria, di soli 19 anni, nipote ed erede del fondatore dell'azienda di macchinari e attrezzature elettriche Weg. La giovane prende il posto dell'italiano Andrea Pignataro, ex trader di Salomon Brothers e fondatore di Ion Group

