Pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento per il Ponte sullo Stretto di Messina

Domani verà pubblicato sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l'avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del.

Come evidenziato dalla società Stretto di Messina, la pubblicazione dell'avviso è un atto conseguente all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Stretto di Messina dell'aggiornamento del progetto definitivo dell'opera, alla consegna degli elaborati progettuali ai ministeri e alle autorità competenti e all'avvio della Conferenza di servizi. A partire dall’8 aprile, per sessanta giorni i soggetti i cui beni sono interessati dalle procedure espropriative per il Ponte sullo Stretto di Messina avranno la possibilità di rivolgersi per l’con personale tecnico previo appuntamento telefonico e fare le proprie osservazion

La notizia dell'esproprio di terreni e proprietà per il progetto di costruzione di un ponte sullo Stretto di Messina che collegherà la Sicilia al continente italiano sarà pubblicata mercoledì sui giornali nazionali e locali in Sicilia e Calabria, ha annunciato martedì l'azienda Stretto di Messina.

Ponte sullo Stretto, domani la pubblicazione delle procedure per gli espropri
L'atto è legato all'approvazione del progetto definitivo dell'opera

Ponte sullo Stretto di Messina, avviso di avvio del procedimento per l'esproprio
Sarà pubblicato domani sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l'avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità per il ponte sullo Stretto di Messina.

Ponte sullo Stretto di Messina, al via la procedura per gli espropri

Al via la procedura per gli espropri per il ponte sullo Stretto di Messina
Domani la pubblicazione dell'avviso, i cittadini interessati avranno 60 giorni per presentare eventuali osservazioni

Mit, parte l'iter burocratico per il ponte sullo Stretto di Messina

