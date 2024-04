L'Ue dovrà riadattare il mercato unico per competere con Stati Uniti e Cina

BRUXELLES - L'Ue dovrà riadattare il mercato unico per competere sulla scena globale con Stati Uniti e Cina . È questo in sintesi il messaggio che il presidente dell'istituto Jacques Delors, Enrico Letta, si appresta a consegnare ai leader Ue giovedì a Bruxelles.

"È urgente recuperare e rafforzare la dimensione del mercato unico per i servizi finanziari, l'energia e le comunicazioni elettroniche, i mercati in questione devono evolvere verso una dimensione europea, superando i confini nazionali che attualmente ostacolano una concorrenza sostanziale con i conglomerati americani, cinesi o indiani", spiega l'ex premier nella relazione redatta su incarico della presidenza belga di turno del Consiglio Ue.

"Uno dei principali obiettivi del nuovo mercato unico deve essere quello di rendere la capacità industriale europea compatibile con gli obiettivi della transizione equa, verde e digitale: a tal fine, nella prossima legislatura, sarà necessario indirizzare tutte le energie verso il sostegno finanziario della transizione, convogliando verso questo obiettivo tutte le risorse pubbliche e private necessarie per rendere possibile la trasformazione del sistema produttivo europeo: in...

"La priorità iniziale dovrebbe essere la mobilitazione del capitale privato, un passo cruciale che pone le basi per un quadro di finanziamento più inclusivo ed efficiente, in quanto è l'area in cui l'Ue è più in ritardo: l'Unione europea ospita ben 33mila miliardi di euro di risparmi privati, prevalentemente detenuti in valuta e depositi, ma questa ricchezza, tuttavia, non viene sfruttata appieno per soddisfare le esigenze strategiche dell'Ue",...

Il report, che si focalizza sui vari aspetti dell'integrazione del mercato unico, alla luce del nuovo contesto economico globale, sarà presentato da Letta al Consiglio europeo informale di giovedì 17 aprile. Domani Letta sarà ospite dell'incontro di Alto livello sul Pilastro europeo sociale che avrà luogo a La Hulpe e che avrà, tra i relatori, anche Mario Draghi, incaricato dalla Commissione Ue di redigere il report sulla competitività europea.

