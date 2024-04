Il padiglione Italia per Expo Osaka 2025 protagonista alla Design week

Il padiglione Italia per Expo Osaka 2025 è stato protagonista oggi alla Design week, accompagnato da Italia-chan, la mascotte pensata per l'evento, presentata in anteprima all'Università Statale dal Commissario Generale per l'Italia Mario Vattani . A un anno esatto da Expo 2025 Osaka, la conferenza stampa Cross Vision di Interni, che dà ufficialmente il via al Fuori Salone, è stata l'occasione del debutto ufficiale di Italia-chan, ma non solo.

Ad accompagnare gli annunci, uno degli ambassador scelti per rappresentare l'Italia in Giappone, il designer Toshiyuki Kita, che a Milano presenta la mostra 'Da mille anni al futuro', con oggetti dell'antico artigianato giapponese."Ho sempre pensato - spiega il designer, che è vissuto a lungo in Italia e ora risiede proprio a Osaka - che l’artigianato tradizionale giapponese non riguardi solo il passato, ma che si proietti anche verso il futuro".

