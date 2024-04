Gli Stati Uniti offrono aiuti a Intel per contrastare la Cina nel settore dei chip

La partita a scacchi fra Stati Uniti e Cina in ambito chip prosegue. E si inserisce in questa corsa alla leadership l’ultima mossa di Joe Biden. La Casa Bianca ha infatti messo a punto un pacchetto di aiuti e sussidi, pari a quasi 20 miliardi di dollari, per consentire al gruppo americano dei semiconduttori Intel di aumentare la produzione di microchip.

Si tratta della somma più grande annunciata finora dall’amministrazione del presidente Joe Biden per combattere il potere della Cina in questo settore cruciale. «Il Dipartimento del Commercio ha raggiunto un accordo preliminare con Intel per fornire fino a 8,5 miliardi di dollari in finanziamenti diretti e 11 miliardi di dollari in prestiti nell’ambito del ’Chips and Science Act’», ha spiegato la Casa Bianca in un comunicato. Questa legge, che risale all’estate del 2022, stanzia 52,7 miliardi di dollari per rilanciare la produzione di semiconduttori negli Stati Unit

