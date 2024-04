Tagliatelle all’uovo: la classifica delle migliori da acquistare al supermercato

Tagliatelle all’uovo, quali sono le migliori da acquistare al supermercato? La classifica di AltroconsumoAltroconsumo ha condotto un’indagine su quindici tipologie di tagliatelle all’uovo in vendita nella grande distribuzione. Ecco i risultati, frutto di analisi di laboratorio e prove «pratiche» di cottura e assaggio. Sono uno di quei prodotti che difficilmente mancano nelle dispense degli amanti della pasta.

Non tutti, però, trovano tempo e modo di realizzarle al momento in casa e si rivolgono ai prodotti che trovano al supermercato. Proprio sulle tagliatelle che si trovano nei negozi della grande distribuzione si è concentrata l'indagine di Altroconsumo, che ne ha prese in esame quindici, valutandone diversi fattori, tra cui la qualità della materia prima, la consistenza e il gusto

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Solari: i più efficaci secondo AltroconsumoAltroconsumo ha analizzato per la prima volta un ventaglio di creme solari per misurare il reale fattore di protezione solare dichiarato sull'etichetta

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Altroconsumo Connect, 11mila euro donati alla cooperativa CominLa cooperativa Comin si occupa da 50 anni di realizzare interventi a favore di bambini e famiglie in difficoltà

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Indagine Altroconsumo, bocciate 5 creme solari viso 50 e 50+Segnalate al ministero della Salute e all’Agcm perché ‘non proteggono quanto promettono'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Il coaching e lo sviluppo del talento: buone pratiche per le risorse umane in aziendaEstrarre la qualità da ognuno rispetto al suo vero potenziale porta a far emergere la versione migliore delle persone, e quindi il loro talento

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Cittadinanzattiva, buone pratiche a scuola: consegnato il XVIII Premio “Vito Scafidi”Sul podio le scuole di Torino, Rosignano Solvay, Taranto e Bari per i progetti su sicurezza, attivismo giovanile, salute globale e sostenibilità

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Il governo statunitense fa causa alla Apple per pratiche monopolistiche legate all’iPhoneIl 21 marzo il governo statunitense ha fatto causa alla Apple per pratiche monopolistiche legate all’iPhone. L’azienda è anche accusata d’imporre una serie di restrizioni agli sviluppatori di app. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »