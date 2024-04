L'obesità aumenta i casi di tumore tra i millenial

Il sovrappeso in generale e l'obesità in particolare stanno facendo aumentare in modo significativo le diagnosi di tumore tra i millenial, cioè coloro che sono nati fra i primi anni Ottanta e la fine degli anni Novanta. I nostri ragazzi sono tra i più grassi e pigri d'Europa. La nuova ricerca americana Lo studio ha esaminato i dati su alcuni tumori legati all'obesità tra il 1995 e il 2014 e altri 18 tipi di tumori non collegati direttamente al peso.

I risultati hanno dimostrato una tendenza molto preoccupante nella fascia d'età compresa tra i 24 e i 49 anni. Un caso di tumore su 20 è legato all'obesità. «Il rischio di sviluppare un cancro tra i giovani è legato soprattutto all'aumento del peso». Così ha commentato Ahmedin Jemal, dell'ACS. Obesità, non solo cancro. Sono molti i problemi che si rischiano. Cancro: le 10 regole della prevenzione I risultati dello studio Usa I sei tipi di tumore legati al sovrappeso stanno aumentando significativamente tra i giovani adult

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



OKLaSalute / 🏆 22. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Roma, preside malmenato dal compagno della madre di uno studente che aveva sospeso: ricoverato con novanta…Il professore è ricoverato in ospedale con una prognosi di novanta giorni

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

L'Isis pubblica il video dell'attacco a Mosca: novanta secondi di orroreNelle immagini diffuse da Amaq, il principale media dello Stato Islamico l'orrore degli attentatori che sparano sugli spettatori e inveiscono sui loro corpi. Tre di loro corrisponderebbero ai quattro arrestati ieri

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Roma, terrore al supermarket: pistola in faccia ai cassieri, il colpo in 90 secondiNovanta secondi di paura: l’allarme è scattato alle otto di martedì sera nel...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Valeria Golino: «Il film con Angelina Jolie? Non è una diva e io non soffro lo star power. Se fossi stata ambiHollywood chiama e a rispondere - dagli anni Ottanta a oggi - è quasi sempre lei: Valeria...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

'Non era mica una vergogna marcare l'avversario'. Giuseppe Volpecina racconta il calcio anni OttantaAbbiamo intervistato Giuseppe Volpecina, ex terzino sinistro. Nel 1986-87 ha vinto lo scudetto con il Napoli di Maradona. Poi ha giocato in altre squadre come Palermo, Pisa, Verona, Fiorentina. Appese le scarpette al chiodo ha fatto il dirigente e l'osservatore.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Voglio tornare negli anni Novanta. I look di tendenza ancora oggiTendenze di ritorno. A volte sembra quasi che il fashion system abbia esaurito le idee, risospinto senza sosta nel passato - parafrasando un celebre finale da romanzo (quello de Il Grande Gatsby, ndr).

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »