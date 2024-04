Indagati per evasione dell'Iva per oltre 430mila euro

Sono indagati per una ipotizzata evasione dell’Iva per oltre 430mila euro. Gli inquirenti milanesi, come riporta l’Ansa, hanno chiuso le indagini nei giorni scorsi in vista della richiesta di rinvio a giudizio. Di cui Scillieri sarebbe stato amministratore e Sostegno il liquidatore. Secondo l’accusa per l’anno di imposta 2016, avrebbero indicato nella dichiarazione Iva “elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, pari a 2.215.000” euro, evadendo il fisco per “437.000” euro.

E questo in quanto avrebbero omesso di indicare i ricavi “relativi alla vendita di unità immobiliari e terreno edificabile” a Valtournenche, luogo di villeggiatura in provincia di Aosta, all’ ed era al centro della compravendita del capannone di Cormano, nel Milanese, acquistato come sede della Lombardia Film Commission

