Il mondo al contrario

Magari il nostro fosse un mondo al contrario secondo l’intendimento – peraltro scorretto, prima ancora che eticamente iniquo – del generale Vannacci. Se così fosse, basterebbe appunto invertire l’ordine dei fattori per ottenere risultati diversi, di cui magari qualcuno giusto..

Irrazionale nella misura in cui sono venuti meno i criteri più elementari del pensare logico e sensato; spettacolare nel senso che a determinare il valore di qualunque pensiero o azione è soltanto il criterio meramente quantitativo della capacità di fare audience o notizia, intercettando like, follower e in generale consensi di varia natura. In questo modo è perfino banale prendere atto del fatto che ci troviamo nel bel mezzo della proprietà commutativa:declinare al femminile – nei documenti ufficiali – anche le cariche ricoperte da uomin

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

MotoGp, Bagnaia vince il Gp del Qatar: la classificaIl campione del mondo apre la stagione con un successo

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Il mondo virtuale ci fa perdere di vista la realtà delle coseDai “non luoghi” della surmodernità descritti dall’antropologo e filosofo Marc Augé, stiamo passando alle “non c...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Coppa del Mondo sci, slalom Are: Shiffrin torna e trionfaLeggi su Sky Sport l'articolo Coppa del Mondo sci, slalom Are: Shiffrin torna e trionfa

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Estelle, il mondo della Formula 1 scopre Lady BearmanChi è la fidanzata della giovane promessa Ferrari: studentessa e modella, sogna di fare l'avvocato e ama molto i social: tutti i dettagli

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Shiffrin sempre più in alto: le top 10 di podi e vittorie in Coppa del MondoSCI ALPINO - Dopo aver superato Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin ha raggiunto e staccato anche il mito Ingemar Stenmark in fatto di vittorie in Coppa del Mondo

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Walter Veltroni racconta gli Equipe 84: «Noi che volevamo fregare il mondo»Gli inizi al bar di Modena, gli scherzi, i successi con Battisti e Guccini. Maurizio Vandelli:

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »