Clamoroso, l’ Alfa Romeo Milano cambia nome dopo gli scontri con il Governo . Si chiamerà Junior «Siamo sicuri che questo potrà calmare gli animi di tutti e riteniamo che il nome Milano non sia fuorviante né, tantomeno, fuorilegge», dice il Ceo Imparato in risposta al ministro UrsoUna scelta clamorosa in tutta risposta alle polemiche degli scorsi giorni. «— dichiara Jean-Philippe Imparato, Ceo di Alfa Romeo .

«Siamo consapevoli che questo episodio rimarrà inciso nella storia del marchio. È una grande responsabilità ma al tempo stesso è un momento entusiasmante. La scelta del nuovo nome Junior è del tutto naturale, essendo fortemente legato alla storia del marchio ed essendo stato fin dall’inizio tra i nostri preferiti e tra i preferiti del pubblico — continua Imparato., di dare priorità al prodotto e ai clienti.

. «Oggi abbiamo ricevuto il via libera per poter utilizzare il nome Junior senza alcun vincolo. Faremo il nostro piano industriale guidato da due considerazioni: la competitività e i nostri clienti. Stelvio e Giulia si faranno nel 2025 e nel 2026 a Cassino, in futuro si vedrà».

Alfa Romeo Milano Junior Governo Polemiche Vendite

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Alfa Romeo Milano: il ritorno di un nome nel portfolio di Alfa RomeoIl nuovo suv compatto di Alfa Romeo riporta il nome Milano nel portfolio del marchio, già utilizzato per una versione speciale della 75 negli anni '80.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Alfa Romeo svela la nuova Milano a MilanoLa nuova compatta Alfa Romeo Milano riporta i valori del Dna sportivo e della raffinatezza tecnologica nel segmento delle compatte. Offre una dinamica di guida best in class e autonomia di oltre 410 km.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Milano, la prima elettrica di Alfa Romeo è un punto di svolta per stile e tecnologiaLa casa del Biscione allarga la gamma con il modello d’ingresso in due versioni: a batteria (156 o 240 cv) o ibrida (136 cv).

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Alfa Romeo Milano, ecco 6 SUV simili ma che costano menoAggressiva, dinamica e moderna. Milano è stata presentata, ma come si confronta con le altre Suv del segmento?

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Alfa Romeo Milano, Ford Torino, Opel Monza: l'Italian Sounding dell'autoSe la casa del Biscione ha omaggiato la città dove è stata fondata con il nuovo Suv sportivo, i costruttori stranieri hanno scelto dei nomi italiani per numerosi modelli. Ricordiamoli

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

La nuova Alfa Romeo Milano: motorizzazioni e allestimentiLa nuova Alfa Romeo Milano offre quattro motorizzazioni e tre pack di allestimento. Saranno disponibili versioni elettriche e ibride con diverse potenze e trazioni.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »