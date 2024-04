Attentatore di Sidney arrestato: ragazzo di 15 anni aggredisce vescovo durante la messa

L'attentatore di Sidney , arrestato dalla polizia, è un ragazzo di 15 anni . L'attacco è avvenuto durante la messa in una chiesa di Wakeley , nella città australiana: i feriti non sarebbero in gravi condizioni. Un video, diffuso sui social e ripreso dai media australiani, mostra il vescovo mentre pronuncia il suo sermone nella chiesa Christ The Good Shepherd quando il giovane gli si avvicina con calma prima di aggredirlo e accoltellarlo al viso e al collo.

bishop and several worshippers have been attacked in another mass stabbing in Wakeley, Sydneypic.twitter.com/f3MoL0VuwD — Insider Paper April 15, 2024 Folla inferocita: «Portatelo fuori» Intanto sono scoppiati scontri nella zona vicino alla chiesa di Sidney dove stamattina, durante la messa, è stato accoltellato un vescovo ortodosso e altri fedeli. La polizia australiana fa sapere che alcuni agenti sono rimasti feriti e ci sono dei veicoli danneggiati.

