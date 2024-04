Juliana Moreira: la brasiliana più italiana che ci sia

Sempre bellissima, sorridente e simpatica, amata da tutti quanti, Juliana Moreira è la brasiliana più italiana che ci sia. Anche perché, dopo 18 anni, lo scorso anno ha finalmente ottenuto la cittadinanza italiana condividendo tutta la gioia del momento con i suoi 761mila follower su Instagram. Non solo bellissima, sorridente e simpatica ma anche super “Active”! Scopriamo subito come si tiene in forma.

È sempre stata molto sportiva, iniziando a 10 anni con l’atletica per poi innamorarsi degli sport da combattimento grazie ai film di Bruce Lee e Van Damme. In Brasile ha provato la boxe e il ju jitsu ma la sua passione è il muay thai. Ha due figli ma anche in gravidanza non ha rinunciato, per quanto possibile, allo sport e in particolare al pilates. E in tv? Volley e calcio, ma anche tanti incontri di pugilato.

Juliana Moreira Brasiliana Italiana Cittadinanza Sport Da Tavola Wakesurf Surf Snowboard

