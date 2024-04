Isola dei Famosi, ex amata naufraga critica i nuovi opinionisti: "Scelta completamente sbagliata, noiosa"L'ex naufraga Guendalina Tavassi commenta la nuova edizione de L'sola dei Famosi e critica la scelta dei due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese.in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi

. Nell'attesa, l'ex naufraga Guendalina Tavassi ha rilasciato una nuova intervista a TAG24 in cui ha commentato ilcriticato la scelta dei due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, Guendalina Tavassi ha rilasciato una nuova intervista per TAG24 in cui si è sbilanciata sulla nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria.

Mi manca Ilary sicuramente perché penso che sia il top, ma Vladimir è molto brava e molto preparata. Ha esperienza sia da isolana, che da opinionista dell’Isola, quindi è nel suo. Consideriamo che in tutti i percorsi dell’Isola ho avuto Vladimir: perché nella prima Isola che feci in Rai era Vladimir l’inviata in Honduras. Poi ho rifatto l’Isola due anni fa e Vladimir era opinionista.

perplessità circa la scelta dei due opinionisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi ricaduta su Sonia Bruganelli e Dario MalteseIo sono sempre stata del parere che puoi dare un’opinione solo se hai anche tu avuto un’esperienza simile o hai partecipato al programma. Come puoi dare un’opinione su una cosa che tu non conosci, non hai mai fatto, non ci sei mai stato? Non sai neanche di che stai parlando. Mi sembra assurdo.

Isola Dei Famosi Naufraga Opinionisti Critica Intervista Reality Show Canale 5 Vladimir Luxuria Ilary Blasi Matilde Brandi Luce Caponegro Joe Bastianich Edoardo Franco

