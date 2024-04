Arrivano piogge, venti forti e un brusco calo termico in Italia

Da domani arrivano piogge, venti forti e un brusco calo termico : un'insidiosa irruzione di aria fredda proveniente dalla Scandinavia destabilizzerà il tempo su parte del nostro Paese. «Una svolta a livello emisferico che dipende da una vasta area depressionaria localizzata tra la Finlandia e la Svezia e che riuscirà a pilotare correnti d'aria di origine polare fin sul bacino del Mediterraneo, innescando una fase di maltempo - spiega Antonio Sanò, fondatore de il Meteo .

e SARDEGNANonostante la pressione sia in diminuzione in questa giornata il tempo sarà ancora stabile, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali. Le temperature sono previste in diminuzione su molte regioni. I mari continueranno ad essere generalmente poco mossi o calmi.Temperature: valori massimi compresi tra i 22°C di Roma e i 24-25°C di molte città.

