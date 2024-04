Il 2024 sarà l'anno della mezza maratona per i runner italiani

Per molti runner italiani, il 2024 sarà soprattutto mezza maratona . Secondo le statistiche, i 21,097 chilometri rappresentano la distanza preferita dagli appassionati, con un boom delle gare a confermare il dato. Quest’anno, le maratonine previste in Italia sono 131, mentre le maratone si fermano a 43. Ecco quelle in calendario a maggio, settimana per settimana. 'Del Riso...

La Maratona', Santhià, Vercelli ;Comacchio Half Marathon, Comacchio, Ferrara ;Trieste 21K ;Placentia Half Marathon, Piacenza ;Half ColleMar-athon, Mondolfo, Pesaro Urbino ;Lucca Half Marathon ;Mezza Maratona Città di Olbia ;Bibione Half Marathon, Bibione, Venezia ;Maratonina di Terrasini, Terrasini, Palermo ; Teroldego Event, Mezzocorona, Trento ;Maratonina del Mare - Pescara Half Marathon ;Maratonina Città di Scorzè, Venezia ;Mezza Maratona della Battaglia, Curtatone,...

