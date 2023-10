Inter-Roma: quota da big per i nerazzurri, un altro blitz giallorosso a 5,50

fresca di sorpasso in vetta sul Milan e in piena ripresa dopo le vittorie contro Torino e Salisburgo; dall'altra la , ora a soli tre punti dal quarto posto grazie alle tre vittorie di fila in campionato. In quota, però, il pronostico per la sfida di domenica pomeriggio è netto e va dalla parte di Inzaghi: l'«1» a San Siro si gioca a 1,63, contro il 5,50 dei giallorossi - a cui lo scorso anno riuscì il blitz a sorpresa - e il 3,85 del pareggio.

In equilibrio le previsioni sui gol, con l'Under 2,5 leggermente favorito (a 1,82) rispetto all'Over (1,88). Nelle scommesse sui marcatori, valutazione alla pari per Simeone e Giroud, entrambi a 3,50, con Kvaratskhelia subito dietro a 3,65. Tra i rossoneri si fa avanti anche Leao, mentre un'altra rete di Raspadori, dopo quella segnata in Champions è a 4 volte la posta. In attesa di Inter efarsi largo in classifica, dove è a soli due punti dal primo posto.

