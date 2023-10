L’Inter ospita il grande ex Lukaku. Leao punta ancora il Napoli

non è mai una partita banale in Serie A e quest’anno, sicuramente, avrà un motivo in più per avere tutti i riflettori puntati addosso. Domenica pomeriggio torna, nello stadio meneghino, Romelu, non da idolo nerazzurro ma da nuovo condottiero capitolino. Basterebbe questo per infiammare una gara dove l’Inter parte nettamente favorita: gli esperti vedono la vittoria dei ragazzi di Inzaghi a 1,60 contro il 5,50 della Roma mentre si scende a 4 per il pareggio.

I rossoneri vogliono cancellare una settimana per ora tremenda, i ragazzi di Garcia tentano di accorciare ancora di più il gap dalla vetta. Piccola curiosità: negli ultimi sei confronti diretti in Serie A tra le due squadre ha sempre vinto la formazione in trasferta. Nonostante questocon il pareggio che si gioca a 3,40. Partita che si preannuncia divertente e ricca di emozioni: la Combo Goal + Over 2,5 è in quota a 2,10.

Italia Notizie

Leggi di più:

cmdotcom »

Sacchi insiste su Leão: ‘Cambiare il ruolo può essere una soluzione’Prosegue la critica a distanza di Arrigo Sacchi su Rafael Leao sulle colonne della Gazzetta dello Sport: Cambiare ruolo a Leao? Potrebbe essere una soluzione, ma deve valutarla bene Pioli. Io sostengo, Leggi di più ⮕

Psg-Milan, probabili formazioni: Giroud e Leao sfidano Mbappé il fenomenoNella terza giornata del girone di ferro di Champions League Milan nella tana del Paris Saint-Germain: gli attaccanti rossoneri devono sbloccarsi dopo due 0-0 consecutivi Leggi di più ⮕

PSG-Milan LIVE: Leao, Giroud e Pulisic dal 1'Sky Sport Leggi di più ⮕

Più veloce di Mbappe e Leao: invasione di campo in Psg-MilanCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Attacco Milan cercasi: zero goal in Champions, Giroud e Leao preoccupanoZero goal in 3 partite di Champions per il Milan, che vede aumentare i digiuni di Giroud (a secco dall'1 settembre) e Leao (non segna da 6 gare). Leggi di più ⮕

PAGELLE e TABELLINO Psg-Milan 3-0: Leao smarrito, Dembele imprendibileCalciomercato e altro Leggi di più ⮕