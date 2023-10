Alica Schmidt, chi è l'atleta più famosa su TikTok che nello sport

Che alcune atlete siano più conosciute per la propria bellezza che per le loro imprese sportive non è certo una novità. Per ogni Maria Sharapova, bella e vincente, ci sono tante, quelli che divengono importanti solo negli anni olimpici, la situazione era ben diversa. Magari ci si poteva guadagnare qualche copertina, come successe alla giavellottista paraguayana, ma per iniziare a fare soldi era quasi sempre necessario mollare lo sport e dedicarsi alla vita da modella.

Nel video, registrato mentre si sta truccando, Alica non nasconde la realtà di molti suoi colleghi e colleghe: anche in un paese come la Germania, che fa dell’organizzazione il suo punto di forza, chi dedica la vita a sport non popolarissimi rischia diIn linea di principio, devo dire che non è facile per la maggior parte degli atleti di atletica leggera tedeschi guadagnarsi da vivere con lo sport.

. Questo programma sostenuto da sponsor privati è stato istituito anni fa per provare a migliorare la situazione economica di chi dedica molte ore al giorno per allenarsi e, quindi, avrebbeper altri lavori. headtopics.com

o di polizia ma, almeno in Germania, non è molto seguita: lo stipendio è interessante, circa 2.500 euro, ma ci sono corsi obbligatori da seguire che durano diverse settimane. Per gli atleti di punta, il cui calendario è dettato dalle esigenze dei programmi di allenamento,le due cose. Come fare a sbarcare il lunario, quindi? Alica ammette che buona parte dei suoi colleghi non ha altra scelta cheed è stata dotata dai propri genitori di un aspetto splendido.

e delle comunicazioni all’università: nonostante a 24 anni abbia ancora davanti parecchi anni al top, si sta già preparando al resto della vita, quando sarà costretta a guardare le Olimpiadi alla televisione. Nel frattempo sfrutta le pause negli allenamenti pergli atleti degli sport meno popolari, ma, almeno in qualche caso, l’ossessione delle giovani generazioni per i social consente di crearsi dal nulla una vera e propria carriera parallela. headtopics.com

