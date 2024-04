Il presidente del Botswana minaccia di trasferire elefanti in Germania

Il presidente del Botswana minaccia di trasferire fino a 20 mila elefanti in Germania come risposta alle critiche di Berlino sulla caccia ai pachidermi e all'esportazione di trofei. Il presidente sostiene che queste attività servano a regolare il numero degli animali sul suo territorio e invita i tedeschi a 'convivere con gli animali che cercano di imporci'.

Il Botswana ospita la più grande popolazione di elefanti al mondo, circa 130 mila, con i quali la convivenza è spesso difficile a causa degli attacchi agli esseri umani, ai villaggi e ai raccolti

