Terremoti colpiscono la costa orientale di Taiwan

Due terremoti di magnitudo 6,0 e 5,8 hanno colpito la costa orientale di Taiwan, causando danni e interruzioni. Almeno 17 persone sono rimaste ferite e molte case sono state danneggiate. Alcune aree sono rimaste senza elettricità e i collegamenti ferroviari sono stati sospesi.

Le aziende TSMC e UMC, i principali produttori di chip di Taiwan, hanno fermato la produzione e evacuato il personale.

