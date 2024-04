Richiesta di condanna a sei anni e mezzo per Camilla Marianera

Sei anni e mezzo di carcere: è quanto ha chiesto l'accusa per condannare Camilla Marianera. La Procura di Roma ha formulato la richiesta di condanna per la praticante avvocato accusata di corruzione in atti giudiziari per avere ottenuto tangenti in cambio di notizie coperte da segreto istruttorio.

Camilla Marianera, chiesta condanna a sei anni e mezzo Il procuratore aggiunto Paolo Ielo al termine della requisitoria ha sollecitato inoltre l'invio degli atti per falsa testimonianza in relazione alla deposizione in aula del titolare di uno studio dentistico romano che, secondo l'accusa, avrebbe fornito un finto alibi. La procura ha inoltre chiesto l'attenuazione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il 15 marzo scorso il suo compagno, Jacopo De Vivo, è stato condannato in abbreviato per la stessa accusa a 5 anni di carcer

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Camilla Marianera, il fidanzato Jacopo De Vivo condannato a 5 anni: il padre fu tra i fondatori dei Fedayn delInsieme alla sua compagna, una praticante avvocatessa, Jacopo De Vivo avrebbe pagato un addetto...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Spagna, bacio a Hermoso: procura chiede 2 anni e mezzo di carcere per RubialesL’ex presidente della federcalcio accusato dei reati di violenza sessuale e coercizione

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Bacio rubato alla Hermoso: procura spagnola chiede 2 anni e mezzo di carcere per RubialesViolenza sessuale e coercizione i reati contestati dal pm | TG LA7.

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Caso Rubiales, la procura spagnola chiede 2 anni e mezzo di carcereI titoli di Sky TG24 del 27/03/2024, edizione delle 13

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Rubiales, 2 anni e mezzo di carcere per il bacio alla Hermoso: la richiesta della procura spagnolaL’ex presidente della Federcalcio spagnola è accusato di aggressione sessuale e di coercizione. La procura ha chiesto anche che risarcisca la calciatrice con 100.000 euro

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

I docenti di sostegno saranno confermati su richiesta delle famiglieDal prossimo anno scolastico i docenti di sostegno a tempo determinato saranno scelti dalle famiglie. Detto, fatto.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »