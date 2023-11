Il nuovo romanzo di Maurizio de Giovanni: Soledad

Nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Il giallo «Soledad» (Einaudi Stile libero), una nuova indagine della serie sul commissario che indaga nel Ventennio. Maurizio de Giovanni (Foto Ansa di Mauretta Capuano) Lontano nel tempo, così dolorosamente trapiantato nel ventennio fascista Soledad.

Un dicembre del commissario Ricciardi (Einaudi Stile libero), nuovo romanzo della serie più famosa firmata da Maurizio de Giovanni, tornano in mente i versi deldi Lucrezio, quelli che fanno così: «È dolce, mentre la superficie del vasto mare è agitata/ dai venti, contemplare da terra la gran fatica di altri;/ non perché il soffrire di qualcuno sia un piacere lieto,/ ma perché è dolce capire da che sventure sei esente». La percezione confortante di assistere a qualcosa di terribile ma che sta accadendo a qualcun altro. La copertina del nuovo libro di Maurizio de Giovanni «Soledad» (Einaudi Stile libero p





Corriere » / 🏆 2. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il Mediterraneo conteso nel nuovo libro di Maurizio MolinariIl saggio del direttore di Repubblica il 7 novembre per Rizzoli (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Torrino: Maurizio Alfonsi è il nuovo allenatore, esonerato ViolaCon la squadra ultima in classifica nel girone C la dirigenza ha optato per il cambio in panchina affidandola ad un volto noto...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Prende vita il progetto dell’artista Maurizio Igor Meta, ospite della Residenza Multidisciplinare della BassaRIETI - Appuntamento teatrale questa sera a Casperia, dove prenderà vita il progetto...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Uomini e donne, Maurizio ed Elena accusati di "premeditazione": quel bacio nasconde altroLa nuova frequentazione tra l'ex di Gemma e la dama del Trono over continua ad essere al centro del dibattito. Il bacio a tempi...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Maurizio Sarri dichiara guerra agli olandesi: "Meglio dei sacchi di piscio"Dall'Europa league alla Champions League, dal Feyernoord al Feyernood. La Lazio di Maurizio Sarri , a un anno d...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Leopoldo Mastelloni: “Sempre bullizzato, dopo la bestemmia in tv mi aiutarono Maurizio Costanzo e Raffaella C…L’attore, 78 anni, ha scritto un libro di memorie: “Spero di trovare un editore”

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »