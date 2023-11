Prima donna presidente della Crui dopo 60 anni

È la prima volta che una donna ricopre questa carica in 60 anni di vita della prestigiosa istituzione. L'elezione è avvenuta dopo le dimissioni Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell'Università di Messina, il 9 ottobre scorso-Bicocca dal 2019, la nuova presidente della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane. È la prima volta che una donna ricopre questa carica in 60 anni di vita della prestigiosa istituzione. L'elezione è avvenuta pochi minuti fa.

Iannantuoni succede a Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell'Università di Messina che si è dimesso il 9 ottobre scorso. Nel discorso di insediamento Iannantuoni ha sottolineato la necessità di una Crui coesa e propositiva che sia da subito in grado di affrontare le sfide del futuro imminente e nel contempo lavori per riposizionare nel medio periodo l’università al centro del dibattito istituzionale e politico, in quanto fattore chiave per lo sviluppo sociale, civile ed economico del Paes





