La Corea del Nord lancia il primo satellite spia

La Corea del Nord lancia in orbita “con successo” il primo satellite spia. Seul risponde riattivando la sorveglianza aerea sulla penisola“, ha dichiarato l’agenzia aerospaziale della Corea del Nord, definendo l’operazione una “legittima difesa” da parte di Pyongyang contro le “pericolose attività dei nemici” del regime.

Lo stessoCorea del Sud e Giappone, che per prime avevano informato del lancio del razzo mettendo i rispettivi Paesi in stato di allerta, hanno sottolineato che al momento non ci sono fonti dirette eper confermare l’operatività del satellite, mentre la propaganda nordcoreana riporta che Kim starebbe già analizzando le immagini satellitari in arrivo dallo spazio. Nel frattempo però, si è palesata la prima conseguenza diretta del lancio, con Seul che ha parzialmentecon il quale i due Paesi si impegnavano a ridurre le tensioni intra-peninsulari. Come riportato dall’agenzia di stampa sudcoreanaripristinare le attività di ricognizione e sorveglianzadeterminata dall’accord





fattoquotidiano » / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Mattarella a Seul, iniziata visita in Corea del sudIl presidente della Repubblica è arrivato a Seul per una visita di Stato di tre giorni nella Corea del sud. Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, sarà in Asia per quasi una settimana. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Mattarella a Seul, iniziata la visita in Corea del sudIl capo dello Stato ha deposto una corona di fiori al Cimitero Nazionale di Seul e ha visitato il Museo Nazionale Coreano (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Sergio Mattarella arrivato a Seul per la visita di Stato in Corea del SudLeggi su Sky TG24 l'articolo Sergio Mattarella arrivato a Seul per la visita di Stato in Corea del Sud

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Da Seul: «Armi della Corea del Nord in Russia per guerra all'Ucraina»Secondo il Comando di Stato Maggiore congiunto sudcoreano, la Corea del Nord potrebbe aver fornito...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Seul, da Corea Nord possibili provocazioni, anche test nucleareLa Corea del Nord potrebbe organizzare nell'immediato futuro varie provocazioni, incluso un test nucleare, allo scopo di distogliere l'attenzione sul fronte interno dalla crisi alimentare in corso nel Paese. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Mattarella visita Joint security area che divide Corea Sud da Nord lungo il 38esimo parallelo(Agenzia Vista) Seul, 08 novembre 2023 'Qui si comprende come una guerra che non si è mai...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »