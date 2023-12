Il ministro della difesa italiano esprime preoccupazione per i missili in Ucraina

“Poi più che annunciarlo, vorrei che ci fossero 24 ore prima, o 48 o 72 ore senza che i missili cadano sulla testa dei civili e dei militari ucraini” ha affermato il ministro della difesa in visita al contingente italiano a Camp Adazi, in Lettonia.

"Io ho lanciato l'allarme e espresso le mie preoccupazioni già due settimane fa e purtroppo si stanno rivelando esatte perché le navi non passano più”, ha poi aggiunto commentando il nuovo lancio di missili da parte degli Houthi nel Mar Rosso"Penso che i messaggi arrivati dalla Russia in questi due anni sono stati spesso contraddittori. Fin quando non sento Putin dire che vuole una tregua, che vuole cessare il fuoco, non ci credo. Poi più che annunciarlo, vorrei che ci fossero 24 ore prima, o 48 o 72 ore senza che i missili cadano sulla testa dei civili e dei militari ucrain





Yemen, la guerra nascosta in mare: missili dei ribelli Houthi (sostenuti dall'Iran) contro cacciatorpediniereYemen, la guerra 'nascosta' in mare: missili dei ribelli Houthi (sostenuti dall'Iran) contro cacciatorpediniere Usa

Sequestro di nave mercantile da parte degli Houthi nello YemenGli Houthi dello Yemen hanno sequestrato una nave mercantile nel Mar Rosso minacciando di sequestrare altre navi di proprietà di società israeliane. La sospensione dei transiti delle navi petroliere ha causato un aumento dei prezzi del gas in Europa.

Perché la crisi del mar Rosso è una bomba a orologeria per i prezzi: «Petrolio, energia, beni di consumo:...Se la situazione scatenata dalla milizia degli Houthi nel Mar Rosso dovesse peggiorare, si bloccherebbe una via da cui passa un terzo del trasporto container globale (e il 12% di quello di greggio). L’alternativa, il passaggio dal capo di Buona Speranza, allungherebbe i tempi di due-tre settimane.

L'Unione Europea dà il via ai negoziati di adesione dell'Ucraina e della MoldaviaIl premier ungherese Viktor Orban si ritira dall'aula durante il voto sull'avvio dei negoziati di adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'Unione Europea. Nonostante le trattative difficili, l'UE decide di dare il via ai negoziati, una notizia storica di grande valore politico e geopolitico.

Intanto, senza dare nell’occhio, Meloni manda altre armi all’UcrainaNessuno ne farà un caso: la premier non può dare dispiaceri a Biden, e Salvini, dopo aver radunato a Firenze i più noti putiniani, farà finta di nulla (si abba…

Ucraina, missili nella notte su Kiev: almeno 45 feritiZelensky in Usa trova muro repubblicano, Biden: regalo a Putin (ANSA)

