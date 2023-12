La Corte di Giustizia della Ue rovescia il monopolio di Fifa e Uefa sulla Superlega

Cade il monopolio di Fifa e Uefa nella organizzazione delle competizioni calcistiche internazionali. Quella pronunciata dalla Corte di Giustizia della Ue, rovesciando il parere dell’Avvocato generale , è una sentenza storica che pone le basi per un cambiamento radicale della governance del calcio e non solo.

I giudici della Corte di Lussemburgo hanno stabilito, infatti, che sul caso Superlega «le regole della Fifa e della Uefa che subordinano qualsiasi nuovo progetto calcistico interclub alla loro previa approvazione, come la Super League, e vietano ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni, sono illegali», in quanto «non esiste un quadro normativo della Fifa e della Uefa che garantisca che siano trasparenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate». Dopo la presentazione della Superlega nell’aprile 2021 il presidente della Uefa Aleksander Ceferin aveva definito i leader dei club «serpenti» e «bugiardi» e aveva minacciato di bandire i giocatori dai club della Super Leagu





