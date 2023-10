Il leader di Hamas all’incontro di Mosca: è mistero su come sia uscito dall’assedio di Gaza

La foto di Mousa Abu Marzouk, il responsabile Relazioni Internazionali di Hamas, con Mikhail Bogdanov, vice ministro degli Esteri russo con delega al Medio Oriente, scattata a Mosca il 26 ottobre, ha sdegnato Israele, ma niente di più. In fondo, è ovvio.

Per Vladimir Putin, la guerra di Gaza è un potenziale secondo fronte che allarga il campo di battaglia, sottraendo agli Stati Uniti risorse per …

