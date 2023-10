Cade dal tetto dell'azienda mentre stava lavorando: 57enne muore dopo un «volo» di dieci metri

Un uomo di 57 anni, cittadino italiano, è morto oggi pomeriggio a Corciano (Perugia), in località Mantignana, in seguito a un incidente sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era intento ad eseguire lavori di tinteggiatura sul tetto di un'azienda, quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato al suolo da un'altezza di circa dieci metri.

Il cinquantasettenne, nonostante sia stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. Sul posto è intervenuto personale della polizia di Stato di Perugia. Presenti anche il pubblico ministero e il personale dell'ufficio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro. Esplosione alle Acciaierie Venete: tre operai feriti, uno è grave.

Leggi di più:

leggoit »

Elicottero precipita al confine tra Toscana e Liguria: muore la pilotaElicottero cade al confine tra Toscana e Liguria Leggi di più ⮕

Naomi Maiolani, chi è la pilota di 28 anni precipitata con l'elicottero: il volo su Londra 10 giorni fa, poi lQuell'ultimo volo il 15 ottobre sorvolando Londra, poi l'incidente di oggi al confine tra... Leggi di più ⮕

Oristano, incidente al concorso ippico Jumping Tour: cade da cavallo, muore la fantina Margherita MayerEsperta cavallerizza, veterinaria, già campionessa di atletica, la sessantunenne ha rimasta schiacciata dal purosangue sotto gli occhi del marito. L’incidente è avvenuto durante una tradizionale competizione equestre Leggi di più ⮕

Gerard Piqué cade dal palco e i fan di Shakira danno la colpa al karmaL'estate bollente di Shakira Leggi di più ⮕

Cane cade da un palazzo e colpisce in testa una donna incintaI fatti nella centralissima via Frattina a Roma. Sul posto i carabinieri che adesso indagano Leggi di più ⮕

Roma, cane cade da finestra e centra passante: grave donna incintaIl post su Facebook con l'arrivo dei soccorsi e l'immagine dell'animale morto Leggi di più ⮕