Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella notte tra giovedì e venerdì sulla spiaggia davanti a piazza Bad Kissingen, a Marina di Massa (Massa Carrara). La tragica scoperta è stata fatta da un passante intorno alla mezzanotte di ieri sera.

Stando alle prime ricostruzioni, il corpo dell'uomo presentava una grossa ferita da taglio alla gamba. Sul posto intervenuta un'automedica di Massa ma il medico, una volta controllato il corpo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Intervenuti sul posto per le dovute indagini polizia e carabinieri.

Leggi di più:

leggoit »

Trovato morto a 19 anni all'ingresso del porto: il cadavere al terminal bus, è un misteroIl cadavere di un ragazzo di 19 anni è stato rinvenuto questa sera a poca distanza... Leggi di più ⮕

Massa, cadavere di un uomo in spiaggia: si indaga per omicidioLa vittima, circa 50 anni, aveva una ferita da taglio all'interno della gamba: da alcuni giorni dimorava nella tenda da campeggio sulla spiaggia Leggi di più ⮕

Cadavere in spiaggia, sulla coscia una ferita da taglio: si indaga per omicidioLa vittima è un cittadino marocchino di 50 anni che da alcuni giorni dormiva sul litorale di Marina di Massa in una tenda... Leggi di più ⮕

Cadavere in spiaggia, sul corpo numerose coltellate. Il pm: «E' stato ucciso»Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella notte tra giovedì e... Leggi di più ⮕

Marina di Massa, trovato un cadavere in spiaggia. Il pm: “È omicidio”La vittima è Nakir Nourredine, 50 anni, pregiudicato per il traffico di stupefacenti Leggi di più ⮕

Gaza, reporter di Al Jazeera scopre in diretta tv che moglie e figli sono morti dopo un raid israelianoIl video di Wael Al Dahdouh con in braccio il cadavere della piccola figlia morta ha fatto il giro del mondo. Erano a sud della Striscia perché Tel Aviv aveva ordinato di liberare la zona a nord Leggi di più ⮕