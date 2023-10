L’Almanacco di oggi 27 ottobre: le nozze di Sonny&Cher, il duo musicale più famoso d’America

Il 27 ottobre 1999 un commando armato fece irruzione nel parlamento armeno uccidendo otto persone, tra cui il primo ministro Vazgen Sargsyan. Sulla strage non è mai stata fatta piena luce e più di qualcuno ha sospettato dell’allora presidente Kocharyan e del suo potente ministro della Sicurezza (e futuro presidente), Serzh Sargsyan. Il quale, a dispetto del cognome, non era parente del premier ucciso.

Nati del giorno Erasmo da Rotterdam, 27 ottobre 1466, umanista e filologo Niccolò Paganini, 27 ottobre 1782, violinista, violista e compositore Giovanni Giolitti, 27 ottobre 1842, politico Theodore Roosevelt, 27 ottobre 1858, politico e militare statunitense Dylan Thomas, 27 ottobre 1914, poeta, scrittore e drammaturgo gallese Sylvia Plath, 27 ottobre 1932, poetessa e scrittrice statunitense John Gotti, 27 ottobre 1940, mafioso statunitense Luiz Inácio Lula da Silva, 27 ottobre 1945,...

