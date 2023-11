Il 70% dei lavoratori italiani alle prese con stress e burnout

In Italia una persona su due lotta in silenzio contro i problemi legati al malessere mentale legato alla propria occupazione e il 70% è alle prese con stress e burnout, con una quota non trascurabile (il 13%) che dichiara di aver sperimentato in modo (molto) forte questi due fenomeni. A dirlo un recente studio di GoodHabitz, piattaforma internazionale per la formazione aziendale, che sottolinea una preoccupante lacuna nella comunicazione tra dipendenti e manager in materia di salute psichica.

L’indagine, svolta in collaborazione con l’agenzia Markteffect, ha preso in esame oltre 24mila addetti a livello globale (il campione italiano era composto da circa 1.280 soggetti di età compresa tra i 25 e i 65 anni attivi lavorativamente) e ha cercato di fare luce sui vari aspetti che oggi stanno segnando l’evoluzione del benessere in ambito lavorativo

:

VANİTYFAİRIT: Tedua: il rapper genovese che sta conquistando l'ItaliaTedua, nome d'arte di Mario Molinari, è un rapper genovese di 29 anni che sta ottenendo un grande successo in Italia. Con alle spalle tre dischi di Platino e un anno da primo in classifica, sta per esibirsi nel suo primo Forum di Assago con uno spettacolo notevole. Tedua si definisce uno specchio della società e promette uno show unico nel suo genere.

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Israele prende il parlamento di Gaza, «Hamas faccia evacuare gli ospedali»di Mauro Evangelisti Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, uno dei falchi del...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Delirio Sinner al Pala Alpitour: Sinner batte Djokovic in tre setJannik Sinner batte il numero uno al mondo Djokovic in tre set, al termine di una grandissima sfida. Il primo storico trionfo per Sinner contro il numero uno del ranking Atp.

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Giorgia Meloni ai pm dell’Antimafia: “Anche se non siamo d’accordo questo non deve diventare uno scontro tra poteri”Giorgia Meloni ai pm dell'Antimafia: 'Anche se non siamo d'accordo questo non deve diventare uno scontro tra poteri' - Il Fatto Quotidiano

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

LEGGOİT: Gaza, Oms: «Ospedale Al Shifa non funziona più». Ostaggi, Hamas: «Solo uno scambio completo». Quirinale, luneddi Mauro Evangelisti C’è una foto, inviata dall’inferno dell’ospedale...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Euphoria, morto a soli 44 anni Kevin Turen, produttore della serie. Hollywood perde uno dei suoi «astri nascenNella tarda serata di domenica, 12 novembre, è stata confermata la notizia sulla morte di...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »