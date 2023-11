Tedua: il rapper genovese che sta conquistando l'Italia

Tedua, nome d'arte di Mario Molinari, genovese, 29 anni, è un misto di sicurezza e adrenalina, come lo si può essere dietro le quinte del suo primo Forum di Assago, con alle spalle tre dischi di Platino e un anno da primo in classica. Lo incontriamo poco prima del palco, dove porterà la sua Divina Commedia e farà uno spettacolo davvero notevole. «Uno show così, nel bene e nel male, non l'ha mai fatto nessuno», assicura, «La mia è pura strafottenza hip hop.

Non ho mai detto di aver fatto il passo più lungo della gamba, lo hanno detto gli hater. Io sono lo specchio della società». Tedua è reduce dalla sua Genova, un altro sold out, come questo di Milano, e come saranno tutte le altre date. Arriva sul palco alle 21.30, mentre decine di migliaia di ragazzi ripetono il suo nome. Ad aprire lo show è un attore (Alberto Onofrietti, conosciuto sul set de L’ombra di Caravaggio), recita l'incipit della Divina Commedia, e poi non ci si ferma pi

:

