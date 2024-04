Giorgio Minisini escluso dalla squadra italiana per i Giochi di Parigi 2024

La star del nuoto artistico azzurro Giorgio Minisini non farà parte della squadra italiana per i Giochi di Parigi 2024. Lo ha deciso il direttore tecnico del sincro, Patrizia Giallombardo, spiegando che"il doppio misto purtroppo non è stato inserito dal Cio nel programma olimpico e che il regolamento consente di convocare solo otto atleti più una riserva per nuotare gli esercizi tecnico, libero e acrobatico".

Insomma non c'è il posto per il 28enne romano, campione che conta parecchie medaglie al suo collo, tra cui un oro e un argento ai mondiali di Doha di febbraio. "Comprendo e eccetto la decisione - ha commentato Minisini -, ora il mio obiettivo è confermarmi ai campionati Europei" di Belgrado. Gli europei "La seconda parte della stagione entra nel vivo - ha detto il direttore tecnico Giallombardo

Nuoto Artistico Giorgio Minisini Squadra Italiana Giochi Di Parigi 2024 Campionati Europei

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TgLa7 / 🏆 25. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il nuotatore Minisini escluso dai Giochi di Parigi 2024Il nuotatore Minisini escluso dai Giochi di Parigi 2024 dopo che il Cio non ha inserito il doppio misto nel programma olimpico, ma solo gli esercizi per le squadre

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Incredibile Minisini escluso dalle Olimpiadi di Parigi: non partirà con l'ItaliaIl Comitato olimpico internazionale non ha incluso nel programma il doppio misto del nuoto artistico, specialità del campione azzurro, e la dt Giallombardo ha fatto altre scelte

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Malagò rivela: 'La premier Meloni verrà ai Giochi di Parigi, vedrà pallavolo e ginnastica'La presidente del Consiglio ha incontrato a palazzo Chigi i quattro club di volley femminile protagonisti delle coppe europee

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Parigi 2024, Paolo Valeri e Francesca Di Monte: due arbitri italiani ai Giochi(ANSA) - ROMA, 03 APR - Sono due gli arbitri italiani inseriti dalla Fifa nella lista per le Olimpiadi di Parigi in programma la prossima estate. Si tratta di Paolo Valeri per quanto riguarda il Var e

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Giochi di Parigi 2024, ecco la bici per l’Italia della pistaPinarello ha presentato la nuova versione della Bolide F HR, evoluzione di quella usata da Ganna per il record dell’Ora

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Presentato il francobollo ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024Parigi, 26 mar. (askanews) – E’ il francobollo ufficiale dei Giochi Olimpici estivi di Parigi. Raffigura l’Arco di Trionfo, la Senna e una Torre Eiffel dorata su uno sfondo color pastello, viene stampato a Boulazac, vicino a Périgueux, nel sud […]

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »