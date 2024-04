Il nuotatore Minisini escluso dai Giochi di Parigi 2024 dopo che il Cio non ha inserito il doppio misto nel programma olimpico, ma solo gli esercizi per le squadre. Avevamo tutti dato per scontato che l’apertura agli uomini del nuoto sincronizzato (anzi, artistico come preferiscono dire) fosse un’apertura vera, la fine di un percorso che aveva visto non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

E come lui saranno pochissime (forse solo gli Usa) le squadre che alla fine avranno un uomo nel contingente olimpico. La decisione è stata presa dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo, ma è una decisione quasi imposta dal regolamento: il Cio (Comitato olimpico internazionale), in accordo con la Federazione mondiale, non ha inserito il doppio misto nel programma olimpico (e neanche il solo, maschile o femminile): ci sono solo gli esercizi di squadra e, al tecnico e al libero, è stato deciso di aggiungere l’acrobatico (e secondo molti, se ne poteva fare a meno

Nuotatore Minisini Giochi Di Parigi 2024 Cio Doppio Misto Nuoto Sincronizzato Squadre Olimpiadi Direttore Tecnico Regolamento Acrobatico

