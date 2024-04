Insulti razzisti a Weston McKennie durante la semifinale di Coppa Italia

In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato di aver riscontrato insulti e fischi razzisti indirizzati a Weston McKennie nel corso della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio.

I cori, confermati da un video e dal giocatore stesso, sarebbero provenuti dal settore ospiti: "A disposizione per individuare i responsabili e prendere i dovuti provvedimenti", commenta il club bianconero All'Allianz Stadium, nel corso della semifinale di Coppa Italia di martedì 2 aprile tra Juve e Lazio, nel settore dei tifosi biancocelesti si sarebbero verificati episodi di razzismo ai danni del centrocampista Weston McKennie.video circolato sui social e ripreso da alcuni organi di stampa dal quale emergerebbe l’intonazione di cori di matrice discriminatoria provenienti dal settore ospiti e diretti a Weston McKennie in occasione della sua sostituzione nel corso della semifinale di andata di Coppa Italia, Juventus-Lazio del 2 aprile scors

