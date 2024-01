Giorgia Meloni tiene aperto il fronte con Stellantis, rivendica il «coraggio» di criticare «scelte distanti dall'interesse italiano» e definisce la fusione Fca-Psa una «celata acquisizione francese». Ribatte alle critiche del M5s sul Patto di stabilità, con toni «da leader di opposizione» secondo Giuseppe Conte. E non lesina sarcasmo verso Elly Schlein, che la accusa di essere «la regina dei tagli» e di aver avviato «una campagna d'Ungheria».

Le scintille Il terzo question time della presidente del Consiglio è un concentrato di attacchi e scintille con gli avversari, con una serie di impegni annunciati: un milione di auto all'anno prodotte in Italia, privatizzazioni senza «regali miliardari» in stile oligarchi russi nel post-Urss, superamento del tetto di spesa per il personale sanitario, «azzeramento» del fenomeno dei medici gettonisti« e lo sforzo diplomatico per uno Stato palestinese. Il tema di Stellantis lo solleva Azion





