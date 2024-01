Giorgia Meloni: la candidatura alle europee

E ora chi glielo dice a Giorgia che non si deve candidare, che non può stravincere le europee? Tra Forza Italia e Lega si rimpallano l’ingrato compito. Prima del faccia a faccia decisivo - di tempo ce n’è - Antonio Tajani e Matteo Salvini il messaggio l’hanno affidato alla bottiglia del mare magnum mediatico. “O corriamo Meloni, Salvini e io, oppure è meglio che non lo faccia nessuno”, dice il leader di Forza Italia.

“Continuerò a fare il ministro, non mi candido”, gli fa eco il titolare del Mit. Loro non si candidano, in una singolare convergenza parallela. Ma alle loro parole manca l’affondo finale: “Giorgia, non farlo”. La presidente del consiglio è favorita dai sondaggi, che danno Fdi in crescita e gli alleati invece messi decisamente peggio: Forza Italia al 7 per cento, la Lega che punta a stare sopra il 10. Alla conferenza stampa di fine anno ha fatto capire di essere pront





