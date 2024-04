Emanuele Orsini sarà il prossimo presidente di Confindustria . Edoardo Garrone ha ritirato la sua candidatura per permettere a Orsini di trovare le condizioni ideali per guidare l'organizzazione. Garrone ha sottolineato l'importanza di mettere gli interessi collettivi al di sopra delle ambizioni personali.

Emanuele Orsini Presidente Confindustria Candidatura Interessi Collettivi

