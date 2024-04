Nuovo reparto per la cura delle patologie complesse

, già presenti in sette sedi su tutto il territorio nazionale.a cura dell'équipe che ha seguito la formazione ricevuta in questi mesi dagli esperti dei. L'aspetto più innovativo, infatti, sono proprio il team dei clinici e degli operatori specializzati e integrati in un unico reparto. Al momento, i p(terzo piano Padiglione G dell'ospedale) e rappresentano il primo passo concreto di una riorganizzazione nella presa in carico di queste patologie complesse .

Un progetto che evolverà nel primo luogo di cura a vocazione totalmente pubblica, nato sull'esperienza deihanno dimostrato la loro efficacia prendendosi cura dal 2008 di 20mila famiglie in tutta Italia(tra medici e operatori sanitari) che collaboreranno per rispondere in modo integrato ai, guidati daprofessore ordinario di Neurologia dell'Università degli Studi di Bologna , secondo il quale"la formazione che abbiamo iniziato nei mesi scorsi è stata frutto di una collaborazione preziosa e proficua con gli esperti dei Centri Nem

Ospedale Patologie Complesse Clinici Operatori Specializzati Cura Integrata

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Adnkronos / 🏆 8. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Nasce Nemo Group, nuovo polo italiano dell’illuminazioneL’operazione consolida il percorso di acquisizioni avviato da Nemo Lighting, per offrire una gamma sempre più ampia di soluzioni al mercato

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Pinguini Tattici Nucleari: dai palazzetti al nuovo tour negli stadi, con un nuovo albumUn sold out al Forum di Milano per la data del 29 febbraio 2020. I Pinguni Tattici Nucleari hanno iniziato l'anno con il botto, tra successi per i live e Sanremo.

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

Tumore alla prostata: farmaco funziona senza effetti negativi sulla sessualitàNuovo farmaco contro il tumore alla prostata: il nuovo medicinale potrebbe interessare 8.000 pazienti all'anno.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Inaugurato a Roma il binario della Memoria per ricordare le vittime della ShoaL'opera è stata realizzata al binario 1 della stazione Tiburtina. Il totem riproduce un video che ricorda gli ebrei romani deportati a Birkenau

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Inaugurato nel Perugino il ponte tibetano più alto d'EuropaLeggi su Sky TG24 l'articolo Inaugurato nel Perugino il ponte tibetano più alto d'Europa

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Inaugurato a Terracina il sentiero-natura La Cattedrale di CamposorianoE' stato inaugurato a Terracina il sentiero natura “La Cattedrale di...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »