Francesco De Gregori: oltre mezzo secolo di musica

Oltre mezzo secolo di musica durante il quale l'artista romano ha dato alla canzone un valore nuovo, culturalmente elevato, una forma di espressione identitaria. Tra i suoi brani entrati nell’Olimpo della musica cantautorale italiana ci sono Rimmel, Alice, da La leva calcistica del ’68, Buonanotte fiorellino...ecco alcuni suoi versi che hanno attraversato il tempooggi 4 aprile 2024 compie 73 anni.

Voltandosi indietro ci accorgiamo che il suo viaggio nella musica è iniziato oltre 50 anni fa, nel leggedario Folkstudio di Roma dove ha conosciuto, tra gli altri, Antonrllo Venditti e dove è nata quella Scuola Romana che resta una delle pietre angolari della musica italiana d'autore: è proprio riferendosi a questa nuova generazione di autori che Vincenzo Micocci, il discografico che per primo li mise sotto contratto, coniò il termine cantautori. Francesco De Gregori peraltro ha sempre preferito essere definito artist

Francesco De Gregori Musica Cantautori Scuola Romana Folkstudio

