Dimissioni del ministro e assenza di Giorgia Meloni durante il dibattito parlamentare

Il voto finale dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio, con la seduta che riprenderà alle ore 13.00. Nella mattinata sonoche sostengono le dimissioni del ministro, attaccando l'assenza della Santanchè e del premier Giorgia Meloni durante il dibattito parlamentare. .

Dai banchi del governo non c’è grande presenza e attenzione di fronte a un fatto oggettivo: una ministra che si è prodigata a dare lezioni a tutti, soprattutto a poveri cristi, e quando è toccato a lei fare i conti con temi molto seri, i rapporti tra impresa e Stato, non si è nemmeno degnata di venire questa mattina in Parlamento" ha detto ilche è andata giù particolarmente dura contro il Presidente del Consiglio: "Giorgia Meloni diceva 'Viviamo in un tempo in cui la politica per recuperare la fiducia dei cittadini deve stare un passo avanti alla società e dare il buon esempio'. Erano altri tempi, era un’altra Giorgia Meloni. Era quella che diceva di essere dalla parte del popol

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Libero_official / 🏆 42. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Abruzzo, Travaglio a La7: “La sconfitta del centrodestra sarebbe uno smacco personale per Meloni,…“Marsilio, ancora più di Truzzu, è Giorgia Meloni, nel senso che sono cresciuti insieme nella sezione missina della Garbatella e nel movimento dei Gabbiani di Colle Oppio. Marsilio è veramente Giorgia Meloni in giacca e cravatta. Quindi la sua sconfitta sarebbe uno smacco personale per Giorgia Meloni”.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Sgarbi dopo incontro con Meloni: 'Ho dato le dimissioni'Lascia l'incarico di sottosegretario alla Cultura dopo l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Giorgia Meloni, rumors dagli Usa: il premio che fa impazzire la sinistraL'arrivo di Giorgia Meloni avrebbe dovuto isolare l'Italia dal resto del mondo. Tutti avrebbero guardato l'Italia con diffidenza e con s...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Fisco, Giorgia Meloni: "Lo Stato non produce ricchezza, una nazione seria lo ricordi"All’indomani dell’approvazione del nuovo decreto legislativo sulla riscossione dei tributi che punta a rendere più leggero il pag...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Sei Nazioni, Giorgia Meloni festeggia con l'Italrugby la vittoria sulla Scozia violando il silenzio elettorale'Volevo dire che siete stati straordinari, che siete esattamente l'Italia che si vuole vedere. Mi av…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Sei Nazioni, Giorgia Meloni con la squadra di rugby italianaLa premier festeggia la storica vittoria della Nazionale sulla Scozia (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »