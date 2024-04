Il Nono Rapporto sulla coesione nell'UE

Il Nono Rapporto sulla coesione, pubblicato pochi giorni fa dalla Commissione Europea, fotografa le disuguaglianze che permangono nell’Ue e mette in guardia dal rischio del loro ampliarsi. Per questo la politica di coesione deve essere sempre di più al centro dell’azione europea, soprattutto dell’agenda di noi progressisti, consapevoli che, come ci ha insegnato David Sassoli, “nessuno può farcela da solo.

E quindi, oggi più che mai, dobbiamo agire insieme, migliorarci insieme, proteggere la nostra coesione europea”. I socialisti sono stati i grandi costruttori della politica di coesione: dal laburista Thomson, che gli diede impulso all’inizio degli anni ’70, ad Antonio Giolitti, per arrivare a Jacques Delors, indiscusso padre della coesione, che capì l’importanza di aumentare i fondi strutturali. Progressisti sono i valori che la motivano: contrasto ai divari economico-sociali, partenariato, programmazione, attenzione ai territori, sostenibilità, parità uomo-donn

