La People's Campaign di Martin Luther King

Dopo aver promosso e guidato centinaia di marce, sit-in, proteste nonviolente e boicottaggi affinché i diritti degli afroamericani venissero riconosciuti, ed essere stato imprigionato innumerevoli volte, il reverendo Martin Luther King, pastore battista e premio Nobel per la Pace, aveva deciso di ampliare la sua protesta ricomprendendo nelle richieste quello che da sempre era stato il suo sogno e vero obiettivo: il riscatto dei poveri, l’urgenza di aiuti alle fasce sociali più deboli.

Nasce così a novembre del 1967 la People People’s Campaign. I poveri di tutte le nazionalità si sarebbero radunati in dieci città degli Stati Uniti e poi avrebbero marciato, compatti, fino a Washington. La campagna inizia ufficialmente il 4 dicembre. Il 28 marzo dell’anno successivo, a Memphis, Tennessee, un corteo di migliaia di persone viene ostacolato dalla polizia, e negli scontri muore un ragazzo afroamericano di sedici anni, Larry Paine. È un brutto colpo per la Campagna, M. L

