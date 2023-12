Di Maio e Conte contestano Meloni sul Mes

La politica è l’arte delle circumnavigazioni inedite. Così può accadere di trovare Luigi Di Maio e Giuseppe Conte di nuovo affiancati, stavolta per contestare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Mes.

Ieri sera, l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle e Ministro degli Esteri nel governo Conte 2, è tornato in tv, a Piazzapulita su La7, e ha parlato di un documento di dicembre 2020, per dimostrare che l’ok politico alla riforma del Mes era arrivato prima della caduta del governo Conte. Di Maio premette che nell’ultimo anno ha sostenuto il governo Meloni «su alcune scelte coraggiose come quelle sull’Ucraina» (quasi come a dire di averle protetto le spalle). Ma sul Mes - aggiunge Di Maio - «il premier mette in dubbio il mio onore. Il governo Conte2 ha votato la ratifica del Mes perché non rappresentava una minaccia per l’Italia. Anche Meloni può decidere di non ratificarlo. Ma è falso che io abbia firmato il mandato all’ambasciatore quando non ero nei miei pieni poteri





Libero_official » / 🏆 42. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Perché Meloni e Schlein litigano sul MesIl governo non ha ancora deciso se ratificare o meno il "fondo salva Stati" e la premier ha definito il dibattito su questo strumento...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

L'anima di Paolo Conte e la classifica dei podcast più ascoltati in ItaliaSpotify ha comunicato i risultati di Wrapped, la sua lista annuale degli artisti, delle canzoni, degli album e dei podcast più ascoltati sulla piattaforma. In Italia, i podcast di genere true crime e notizie sono molto popolari. La classifica dei primi cinque podcast include "Elisa True Crime", "The Essential" e "Muschio Selvaggio".

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »

Chi ha visto Giuseppe Conte ed Elly Schlein?Trattasi di divisione dei ruoli, concordata per il tramite di cortesi telefonate. Oggi non conveniva a nessuno farsi vedere assieme. Fatta, forse, di un altro sciopero generale e forse anche di referendum contro la precarietà sul lavoro e per il salario minimo.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Via al pacchetto sicurezza. Meloni: 'Sono orgogliosa'Dal cdm un miliardo e mezzo per i contratti di forze armate e polizia. Stretta su ordine pubblico, carceri e occupazioni

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Meloni, il sondaggio sul premierato: l'Italia vota sì​Pronta al massimo impegno affinché in Parlamento la «madre di tutte le riforme» possa raggiungere la maggioranza necessaria per l&...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Meloni italiano alle autorità ucraine per una pace giustaLa Finlandia chiude valichi di frontiera con la Russia a causa dell'afflusso di migranti. David Cameron visita l'Ucraina come ministro degli Esteri. Recuperati i corpi di due vittime in seguito a un bombardamento russo.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »